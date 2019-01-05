بالفيديو... عملية خطف في وضح النهار ببيروت دبرها خليجي

وقعت عملية خطف مسلحة في بيروت في وضح النهار من قبل مجهولين استطاعوا خلالها خطف مواطن لبناني بقوة السلاح بسبب عملية احتيال كبيرة قام بها ضد رجل خليجي.

وكشف موقع "ليبانون ديبايت" أن سبب الخطف هو قيام المخطوف بعملية احتيال كبيرة وقع ضحيتها رجل أعمال خليجي.

وبعد ذلك استعان الرجل الخليجي بمجموعة من الشبان اللبنانيين للانتقام من المحتال.

ووقع خلال عمليّة الخطف، إطلاق نار في الهواء، أرعب المواطنين وجعلهم يتراجعون إلى الوراء.

وقال أهالي المنطقة للصحيفة إن رجلا ينتمي لإحدى العائلات اللبنانية المعروفة قام بالاحتيال على رجل خليجي بمبلغ مليون دولار، مشيرين إلى أن الأخير استعان بمجموعة من الشبان الذين نفذوا عملية الخطف هذه للانتقام من الرجل المحتال على ما يبدو.

وبدأت مخابرات الجيش التحقيق بحادثة الخطف وأشارت المعلومات إلى أن الخاطفين أفرجوا عن المخطوف بعدما أوسعوه ضربا.