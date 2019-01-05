زعيم عربي يكشف "أفضل قرار" اتخذه الملك سلمان في التاريخ

وقال: "لو لم يكن التدخل العسكري لاستولى الحوثي على اليمن، وبعد أيام معدودة سنجد الطائرات الإيرانية في الجو، وفي كل المطارات اليمنية، ولكن كانت عاصفة الحزم هي مفاجأة للميليشيات الحوثية وإيران".
وأضاف: "قرار عاصفة الحزم أفضل قرار عربي في تاريخ أمتنا وهويتنا العربية، وكان قرارا شجاعا اتخذه الملك سلمان، وهو قرار استراتيجي لا ينقذ اليمن فقط، بل يوحد المنطقة ككل في وجه التطاولات الإيرانية، فلو كان هناك أي تأخر في اليمن لكانت المنطقة ككل ستدفع الثمن، كما أن هذا القرار سرع في الكشف عن المخطط الفارسي، وكشف أوراق إيران أمام جميع دول العالم".
وأكد الرئيس اليمني على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والدور التاريخي المصري لدعم الشعب اليمني، وأشاد بدور المملكة العربية السعودية، وقرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه الحفاظ على وحدة الأراضى اليمنية، واصفا المملكة بأنها صاحبة الأيادي البيضاء على مختلف البلدان.
كما وصف الرئيس عبد ربه منصور هادي، علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقة الممتازة جدا لدعمه للشرعية اليمنية، في الوقت نفسه، أكد على موقفعه الرافض للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، ودعمها للجماعات والميليشيات الإرهابية، وأهمية التصدي لهذه التحركات بكل قوة.
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