زعيم عربي يكشف "أفضل قرار" اتخذه الملك سلمان في التاريخ

كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن التحولات التى شهدها اليمن على الصعيد الميداني والعسكري، والمناطق المحررة التي تصل إلى 85% من إجمالى مساحة البلد، وكيف استطاع إعادة بناء مؤسسات الدولة من الصفر، ودور التحالف العربي منذ اللحظة الأولى لانطلاق عاصفة الحزم.

© AP Photo / Hani Mohammed هادي يكشف لأول مرة تفاصيل حواره مع أمير سعودي بعد هروبه من "الحوثيين"

وأكد هادي، في تصريحات مع صحيفة " الأهرام العربي "، أن "الأمة العربية اليوم معنية بتوحيد جهودها وطاقاتها لمواجهة التحديات المتربصة بها، وللرفع من شأن الأمة في ظل المخاطر المحدقة بمنطقتنا العربية، ومواجهة آفات التطرف والإرهاب التي أرهقت شعوبنا، ونالت من مقدراتها"، مشيرا إلى قرار عاصفة الحزم الذي حدث في اليمن.

وقال: "لو لم يكن التدخل العسكري لاستولى الحوثي على اليمن، وبعد أيام معدودة سنجد الطائرات الإيرانية في الجو، وفي كل المطارات اليمنية، ولكن كانت عاصفة الحزم هي مفاجأة للميليشيات الحوثية وإيران".

وأضاف: "قرار عاصفة الحزم أفضل قرار عربي في تاريخ أمتنا وهويتنا العربية، وكان قرارا شجاعا اتخذه الملك سلمان، وهو قرار استراتيجي لا ينقذ اليمن فقط، بل يوحد المنطقة ككل في وجه التطاولات الإيرانية، فلو كان هناك أي تأخر في اليمن لكانت المنطقة ككل ستدفع الثمن، كما أن هذا القرار سرع في الكشف عن المخطط الفارسي، وكشف أوراق إيران أمام جميع دول العالم".

وأكد الرئيس اليمني على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والدور التاريخي المصري لدعم الشعب اليمني، وأشاد بدور المملكة العربية السعودية، وقرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه الحفاظ على وحدة الأراضى اليمنية، واصفا المملكة بأنها صاحبة الأيادي البيضاء على مختلف البلدان.

كما وصف الرئيس عبد ربه منصور هادي، علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقة الممتازة جدا لدعمه للشرعية اليمنية، في الوقت نفسه، أكد على موقفعه الرافض للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، ودعمها للجماعات والميليشيات الإرهابية، وأهمية التصدي لهذه التحركات بكل قوة.