كتلة برلمانية عراقية تهدد بإخراج القوات الأجنبية والأمريكية بالقوة

قال النائب منصور البعيجي، عن تحالف "البناء" بالبرلمان العراقي، إن تحالفه سيصوت على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، حال عرضه في جلسة البرلمان، للتصويت عليه دون أي تأخير، وأن القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي العراقية تخترق السيادة، وغير مرحب بها.

وبحسب بيان للنائب العراقي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أضاف البعيجي:"أن انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، ودخولها إلى الأراضي العراقية أمر خطير جدا، ولا يمكن السكوت عليه نهائيا، لذلك إننا في مجلس النواب سنمضي بإقرار قانون إخراج القوات الأجنبية بأسرع وقت ممكن.

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وتابع، أن العراق لن يكون قاعدة للقوات الأمريكية لاستهداف الدول الأخرى، وأن وما صرح به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو أمر خطير لا يمكن القبول به، وأن العراق لن يكون ساحة للصراعات، أو منطلق للعمليات الأمريكية، كما أشار إليها ترامب.

وأشار البعيجي إلى أن أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية دون موافقة الحكومة الاتحادية، ستخرج فورا من أراضي العراق، بعد التصويت على قانون إخراج القوات الأجنبية داخل مجلس النواب، وأن أي قوة ترفض الخروج سيكون التعامل معها كما كان التعامل مع عصابات "داعش" الإرهابية، وسنخرجها بالقوة.