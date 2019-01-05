صحيفة عبرية ترصد "التحدي العسكري" لإسرائيل في 2019

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الجمعة، أن التقارب السوري لحزب الله اللبناني هو التحدي الرئيس أمام الجيش الإسرائيلي في العام الجاري، 2019، وذلك رغم قرب الانتهاء من عملية "درع الشمال"، والخاصة بتدمير أنفاق حزب الله، على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل.
وأوردت الصحيفة أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والخاص بالانسحاب الأمريكي من سوريا، وفجأة، تسبب في وقوع أزمة داخلية في إسرائيل، لوقوفها وحدها أمام إيران في سوريا، وهو ما يستدعي معه ضرورة البحث عن حلول ناجعة وعاجلة، فضلا عن الاستعداد للعمل على جبهتين معا، وفي وقت واحد، وهي جبهة حزب الله اللبناني، والجبهة السورية، وهو التحدي القادم لإسرائيل، خلال العام الجاري، 2019.
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