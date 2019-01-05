صحيفة عبرية ترصد "التحدي العسكري" لإسرائيل في 2019

كشفت صحيفة عبرية، مساء أمس الجمعة، النقاب عن التحدي الجديد لبلادها، في العام 2019، وعلى أكثر من جبهة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الجمعة، أن التقارب السوري لحزب الله اللبناني هو التحدي الرئيس أمام الجيش الإسرائيلي في العام الجاري، 2019، وذلك رغم قرب الانتهاء من عملية "درع الشمال"، والخاصة بتدمير أنفاق حزب الله، على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل.

© AFP 2018 / Raad Adayleh صحيفة: الجامعة العربية تسمح بإعادة العلاقات مع سوريا