السعودية... تطبيق "أنت طالق" برسائل قصيرة

تبدأ محاكم السعودية، غدا الأحد، تطبيق توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضية بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية "SMS".