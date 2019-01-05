رئيس الأركان الأمريكي لنظيره العراقي: مستمرون في دعمكم

أكد رئيسا أركان الجيشين العراقي والأمريكي، اليوم السبت، استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال تطوير قدرات الجيش العراقي ومكافحة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، "استقبل رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، يوم السبت، نظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة التعاون والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري".

ونقل البيان عن الغانمي قوله إن "علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقة قوية ومتينة، ونحن على اتصال دائم ومستمر مع القادة والمستشارين الموجودين في العراق للتباحث والتنسيق حول دعم العمليات القتالية لما تبقى من فلول داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بالإضافة إلى دعم المجال الأهم، ألا وهو التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية، وخاصة الحدود".

فيما نقل البيان عن رئيس أركان الجيش الأمريكي قوله "نحن مستمرون بتقديم الدعم اللوجستي والمساعدة من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي بكافة صنوفه".

ودعم تحالف عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة عمليات الجيش العراقي لاستعادة أجزاء كبيرة من أراضي البلاد من تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 2014. وأعلنت بغداد استعادة كامل الأراضي نهاية العام قبل الماضي، إلا أنها تشير لاستمرار الجهود للقضاء على الخلايا الباقية للتنظيم.