الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل محادثة السيسي مع أمير الكويت

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء أمس السبت، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

© Sputnik . Andrey Chapligin السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر مباشر

وأفاد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصري، بسام راضي، في بيان، بأن "الاتصال تطرق إلى بحث مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية في ضوء التحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية، حيث تم التوافق على مواصلة الجهود لتسوية الأزمات القائمة في عدد من الدول العربية سياسيا على نحو يخفف حدة المعاناة الإنسانية ويستعيد الأمن والاستقرار بها".

وأضاف راضي، إن "الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر والكويت على المستويين السياسي والشعبي".

وأشار الرئيس المصري، إلى أن تلك العلاقات تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات، مؤكدا حرص مصر على الحفاظ على تلك العلاقات المتميزة والارتقاء بها على نحو مستمر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ومصالح الأمة العربية بأسرها.

من جانبه، أشاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتميز العلاقات المصرية الكويتية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. وأعرب أمير الكويت عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.