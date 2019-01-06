زواج هو الأول من نوعه في العالم العربي

قرر مصارعان عربيان دخول الحلبة الذهبية من خلال الزواج الذي سيعتبر الأول من نوعه في العالم العربي.

حيث أعلن المصارع الكويتي ناصر الرويح الزواج من المصارعة شادية بسيسو.

وعبر المصارع الكويتي عن بالغ سعادته على المشاركة في خبر عقد القران متمنيا للجميع عاما ملؤه السعادة.

وقال الرويح في حسابه على أنستغرام: "نحن سعداء جدا لمشاركتكم خبر خطوبتنا، ونتمنى لكم ولمن تحبون سنة سعيدة".

We’re so happy to share with you the news of our engagement! Wishing you and your loved ones the best year to come! pic.twitter.com/FozpJVrdSz — Shadia Bseiso (@shadiabseiso) January 4, 2019

كما عبرت المصارعة بسيسو عن سعادتها من خلال تغريدتها على صفحتها على "تويتر" وكتبت "نحن سعداء جدا لمشاركتكم خبر خطوبتنا، ونتمنى لكم ولمن تحبون سنة سعيدة".

وكان الثنائي شادية بسيسو وناصر الرويح قد باشرا رحلة التدريب في مؤسسة المصارعة بمركز تدريبات الأداء في أورلاندو ليبدأ الثنائي أولى خطوات النجومية.