هزة أرضية تضرب العاصمة العراقية بغداد

أفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في العاصمة العراقية، بأن هزة أرضية ضربت العاصمة بغداد، عصر اليوم الأحد، 6 كانون الثاني/ يناير.

​ وشعر أهالي العاصمة بغداد، بالهزة، وهي خفيفة أقل شدة من السابقات التي شهدتها المدينة وباقي محافظات البلاد الشمالية والوسط والجنوب، أواخر العام الماضي.

وتعرضت العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق، أواخر أغسطس/ آب الماضي، إلى هزة أرضية شعر بها معظم سكان تلك المناطق.

وبحسب التلفزيون الرسمي العراقي فإن الهزة الأرضية التي تعرضت لها بغداد وعدد من المحافظات كانت نتيجة لزلزال ضرب المناطق الغربية من إيران.