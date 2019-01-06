من هو ملك السعودية صاحب أول رحلة طيران في تاريخ المملكة

أظهر "فيديوغراف" نشرته قناة العربية، تفاصيل أول رحلة طيران في تاريخ ملوك المملكة العربية السعودية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy تعليق الرحلات في مطار الملك عبد العزيز

رصد الفيديو، تفاصيل أول رحلة طيران قام بها الملك عبد العزيز آل سعود ، مؤسس المملكة وأول ملوكها، مشيرة إلى أنها كانت رحلة داخلية وجرت في 4 أكتوبر / تشرين الأول، عام 1945.

وكانت الرحلة بين عفيف والحوية في الطائف، واستقل الملك عبد العزيز ومرافقيه طائرة من طراز "دوغلاس دي سي 3 داكوتا".

ورافق العاهل السعودي في تلك الرحلة نجلاه فهد وبندر، وكانت الطائرة التي استخدموها أمريكية أهداها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت إلى ملك السعودية، وكان قائدها هو الطيار الأمريكي جو غرانت، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية.

وبعد أشهر من تلك الرحلة أمر الملك عبد العزيز بشراء طائرتين من الطراز، لاستخدامهما في نقل المواطنيين والبضائع، وكانت أول رحلة دولية لها إلى دمشق عام 1945.

وفي عام 1946 تم الإعلان عن تأسيس الخطوط الجوية العربية السعودية.