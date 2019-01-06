من هو ملك السعودية صاحب أول رحلة طيران في تاريخ المملكة

وكانت الرحلة بين عفيف والحوية في الطائف، واستقل الملك عبد العزيز ومرافقيه طائرة من طراز "دوغلاس دي سي 3 داكوتا".
ورافق العاهل السعودي في تلك الرحلة نجلاه فهد وبندر، وكانت الطائرة التي استخدموها أمريكية أهداها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت إلى ملك السعودية، وكان قائدها هو الطيار الأمريكي جو غرانت، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية.
وبعد أشهر من تلك الرحلة أمر الملك عبد العزيز بشراء طائرتين من الطراز، لاستخدامهما في نقل المواطنيين والبضائع، وكانت أول رحلة دولية لها إلى دمشق عام 1945.
تفاصيل رحلة #الملك_عبدالعزيز الأولى بالطائرة pic.twitter.com/R1yPumW9qK— العربية (@AlArabiya) January 6, 2019
وفي عام 1946 تم الإعلان عن تأسيس الخطوط الجوية العربية السعودية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)