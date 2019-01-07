تحركات من البشير على جبهتين لمواجهة الاحتجاجات في السودان

كشفت صحف سودانية، أن الرئيس، عمر البشير، سيقوم بتحركات عديدة خلال الأيام المقبلة في محاولة لمواجهة الاحتجاجات في البلاد.

وقالت صحيفة "الشروق" السودانية، إن البشير سيزور ولاية "نهر النيل"، غدا الثلاثاء، وذلك عقب مرور 20 يوما، لاندلاع أول شرارة للاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت بتلك بمدينة عطبرة، الواقعة بتلك الولاية.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY احتجاجات السودان... رئيس الوزراء: يمكن حل الأزمة عام 2020 بهذه الطريقة

ومن المقرر، أن يشارك البشير، وفقا للصحيفة، في تلك الزيارة بختام مهرجان الرماية القومي في نسختها الـ55، والتي تستضيفها لهذا العام قيادة سلاح المدفعية في الولاية.

وقال حاكم ولاية نهر النيل، بالإنابة، حسن الحويج، حسب صحيفة "الرأي العام" السودانية، إن" زيارة الرئيس البشير الى نهر النيل، ستركز على المناشط والبرامج ذات البعد العسكري في منطقة الرماية الجديدة وعلى طريق مدينتي عطبرة و وبورتسودان".

الجدير بالذكر، أن أول شرارة الاحتجاجات السودانية التي اندلعت منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول للعام الفائت 2018، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، انطلقت من مدينة عطبرة الواقعة في ولاية نهر النيل، شمال العاصمة الخرطوم.

في سياق آخر، أعلنت المنسقية العليا للحوار الوطني عن تنظيمها حشد جماهيري، سيخاطبها الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الأربعاء المقبل في الساحة الخضراء بالعاصمة الخرطوم، وفقا لما نشرته الصحيفة السودانية.

وقال وزير العمل، بحر الدين أبو قردة، أن الحشد الجماهيري، يأتي لدعم تماسك الشعب مع مخرجات الحوار الوطني.