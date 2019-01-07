نائب عراقي تطالب بفتح تحقيق حول زيارة وفود عراقية لإسرائيل

دعا النائب في البرلمان العراقي حسن الكعبي، وزارة الخارجية بفتح تحقيق حول أنباء عن زيارة 3 وفود عراقية لإسرائيل خلال العام الماضي.

وقال المسوؤل في بيان:

قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر، ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض ومغاربها، وعلى الخارجية التحقيق بما نقلته وسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشان زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي.

كما قام الكعبي بتوجيه لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأرض المحتلة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة".

من جهتها كشفت تل أبيب في وقت سابق أن ثلاثة وفود حزبية عراقية ضمت 15 شخصا، زارت إسرائيل خلال العام الماضي 2018، وبحثت قضايا خاصة بإيران والتطبيع.

يذكر أن العراق رسميا في حالة حرب مع إسرائيل عبر تاريخ الدولة الحديث، وقواته شاركت في حروب عامي 1967 و1973 ضد إسرائيل. وفي عام 1981، قصف سلاح الجو الإسرائيلي المفاعل العراقي أوزيراك، وبعد عقد، في حرب الخليج الأولى، أطلق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أكثر من 40 صاروخ سكود على إسرائيل.