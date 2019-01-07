وزير الداخلية السوداني: أكثر من 800 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات في البلاد

أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، أن عدد المعتقلين، خلال الاحتجاجات العديدة التي اجتاحت مدن مختلفة في السودان، تجاوز الـ800 شخص.

وأشار عثمان في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة "فرانس برس" إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى 816 شخصا بالتحديد، منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah "اعتراف خطير" من الحزب الحاكم بالسودان... والبرلمان يستجوب وزير الداخلية

ووصفت "فرانس برس" بأن تلك هي المرة الأولى، التي تكشف فيها الحكومة السودانية عن الرقم الإجمالي الحقيقي لعدد المعتقلين في تلك الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت 14 أستاذا من جامعة الخرطوم، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية. وقال مصدر من الجامعة، لوكالة "سبوتنيك" أمس الأحد، إنه "تم اعتقال حوالي 14 أستاذا بجامعة الخرطوم أثناء الوقفة الاحتجاجية ومحاولة خروجهم من أسوار الجامعة".