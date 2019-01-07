استطلاع للرأي: غالبية التشيك يعتبرون الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي

ونقلت "سانا" أن الاستطلاع الذي قام به موقع "أوراق برلمانية" التشيكي وشمل 4829 شخصاً أن 93% من المستطلعين اعتبروا أنه يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سوريا وذلك للتخفيف من حدة الأزمة والمساهمة في حلها.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم أن أمريكا ستسحب جميع قواتها من شرق الفرات بعد قضائها على تنظيم داعش بما في ذلك قواتها المتواجدة في قاعدة التنف جنوب شرق سوريا معتبراً أن أمريكا قد أنجزت السبب الذي كانت متواجدة من أجله في سوريا.
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