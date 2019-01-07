استطلاع للرأي: غالبية التشيك يعتبرون الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي

ونقلت "سانا" أن الاستطلاع الذي قام به موقع "أوراق برلمانية" التشيكي وشمل 4829 شخصاً أن 93% من المستطلعين اعتبروا أنه يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سوريا وذلك للتخفيف من حدة الأزمة والمساهمة في حلها.

© Photo / SANA وزير خارجية التشيك يصل إلى دمشق ويلتقي نظيره السوري

وأكد تسيريل سفوبودا وزير الخارجية التشيكي الأسبق أن حل الأزمة السورية يكمن فقط في الحوار بين الأطراف السورية دون أي تدخل خارجي، مبيناً أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيفتح المجال لحل الأزمة وإيقاف الحرب في هذا البلد في القريب العاجل.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم أن أمريكا ستسحب جميع قواتها من شرق الفرات بعد قضائها على تنظيم داعش بما في ذلك قواتها المتواجدة في قاعدة التنف جنوب شرق سوريا معتبراً أن أمريكا قد أنجزت السبب الذي كانت متواجدة من أجله في سوريا.