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22:23 07 يناير/ كانون الثاني 2019
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    معبر نصيب يشهد عودة مئات السوريين من المخيمات الأردنية إلى درعا

    عودة المهجرين تتزايد... 400 سوري يعبرون نصيب من الأردن

    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    العالم العربي
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    يواصل الكثير من النازحين والمهجرين السوريين عودتهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية مع الأردن ولبنان، وذلك بعد عودة الاستقرار إلى الكثير من المناطق السورية.

    وذكرت وكالة "سانا"، أن "أكثر من 400 شخص من المهجرين بفعل الإرهاب عادوا إلى الوطن قادمين من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

    عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين
    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية
    ونقلت "سانا" عن العقيد مازن غندور رئيس المركز "أن المركز استقبل منذ بداية الشهر الجاري 404 مهجرين سوريين بتذاكر مرور مؤقتة".

    ولفت غندور إلى أن "حركة عودة المهجرين تتزايد يوميا في ظل الإجراءات الميسرة من الحكومة لتسهيل عودتهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب".

    يذكر أن أكثر من 6000 مهجر سوري عادوا عبر معبر نصيب منذ افتتاحه منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى نهاية العام الماضي.

    من جهته، أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الاثنين، عن عودة أكثر من ألف شخص إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وجاء في نشرة المركز اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد 1120 لاجئاً من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عاد من لبنان 404 شخصاً عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، (من بينهم 122 امرأة 206 طفلاً)، 716 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر نصيب، من بينهم (215 امرأة و 365 طفلاً).

    وأشار البيان إلى عودة 197 نازحاً إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

    هذا وتواصل الوحدات الهندسية إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى خلال 24 ساعة إبطال مفعول 30 عبوة ناسفة.

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    معبر "نصيب" يشهد عودة مئات السوريين من المخيمات الأردنية إلى درعا
    الكلمات الدلالية:
    عودة المهجرين إلى سكنهم, معبر نصيب, عودة اللاجئين السوريين, الحكومة السورية, سوريا
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