عودة المهجرين تتزايد... 400 سوري يعبرون نصيب من الأردن

يواصل الكثير من النازحين والمهجرين السوريين عودتهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية مع الأردن ولبنان، وذلك بعد عودة الاستقرار إلى الكثير من المناطق السورية.

وذكرت وكالة "سانا"، أن "أكثر من 400 شخص من المهجرين بفعل الإرهاب عادوا إلى الوطن قادمين من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية

ونقلت "سانا" عن العقيد مازن غندور رئيس المركز "أن المركز استقبل منذ بداية الشهر الجاري 404 مهجرين سوريين بتذاكر مرور مؤقتة".

ولفت غندور إلى أن "حركة عودة المهجرين تتزايد يوميا في ظل الإجراءات الميسرة من الحكومة لتسهيل عودتهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب".

يذكر أن أكثر من 6000 مهجر سوري عادوا عبر معبر نصيب منذ افتتاحه منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى نهاية العام الماضي.

من جهته، أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الاثنين، عن عودة أكثر من ألف شخص إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في نشرة المركز اليومية: "خلال اليوم الماضي، عاد 1120 لاجئاً من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عاد من لبنان 404 شخصاً عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، (من بينهم 122 امرأة 206 طفلاً)، 716 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر نصيب، من بينهم (215 امرأة و 365 طفلاً).

وأشار البيان إلى عودة 197 نازحاً إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

هذا وتواصل الوحدات الهندسية إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى خلال 24 ساعة إبطال مفعول 30 عبوة ناسفة.