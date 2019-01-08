رسالة أعقبها زيارة رسمية... ماذا قال الملك سلمان لأمير الكويت

بعث الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، برسالة إلى أمير الكويت، سلمها السفير السعودي سلطان بن سعد بن خالد.

وتتعلق رسالة الملك السعودي، بالعلاقات التى تربط البلدين والشعبين، حسب وكالة الأنباء السعودية.

سمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد حفظه الله

— يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز

— اتصال من فخامة الرئيس عبدالفتاح #السيسي

— دعوه من الرئيس التونسي لحضور القمة العربية الثلاثين.#الكويت pic.twitter.com/xmnt4AUDSg — برنامج ديوان الملا (@mulla11) January 7, 2019

ويبدأ وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس، نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكويتية أحمد الغامدي، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الكويت.

وقال الغامدي أن الزيارة تنطلق من علاقات أخوية راسخة وممتدة عبر عقود، تجمع السعودية والكويت.

وأشار الغامدى إلى أن "حنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإيمانهما العميق بتأطير هذه العلاقة المتجذرة، ومنحها الزخم المؤسسي، قد أفضى إلى التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي المشترك، بما يدعم تكثيف العمل الثنائي بين البلدين الشقيقين".