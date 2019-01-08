إعلام: قتلى في عملية أمنية استباقية في السعودية

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy السعودية تحذر مواطنيها من تناول هذه الوجبة

ونقلت القناة، مساء اليوم الثلاثاء، أن "عملية أمنية استباقية، يوم أمس، للقبض على مطلوبين في القطيف، أسفرت عن مقتل مطلوبين والقبض على آخرين".