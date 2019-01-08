رغم نفي النواب... مسؤول إسرائيلي يرحب بزيارة وفود عراقية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن اسرائيل، حكومةً وشعباً، تُرحب بالوفود القادمة من الدول العربية والعراق.

وقال عمنوئيل ناحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في لقاء مع قناة "الحرة": "اسرائيل، حكومةً وشعباً، تُرحب بالوفود القادمة من الدول العربية والعراق"، وهو ما نشره في تغريدة له على الموقع الرسمي للوزارة على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمنوئيل ناحشون في لقاء مع قناة الحرة: "اسرائيل، حكومةً وشعباً، تُرحب بالوفود القادمة من الدول العربية والعراق" 🇮🇶 pic.twitter.com/YNbGFSzjCx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٨ يناير ٢٠١٩

وأرفق ناحشون بتغريدته تلك تغريدة أخرى تشير إلى باقة من التصريحات في وسائل الإعلام العربية، تعكس — بحسب زعمه ـ تطلعات العرب إلى إقامة علاقات تطبيع مع إسرائيل.

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، قد نفوا قيامهم بزيارة إسرائيل، وذلك بعدما نشر الإعلامي الإسرائيلي، آيدي كوهين، تغريدة بهذا الخصوص، تحدث فيها عن زيارة نواب عراقيين إلى تل أبيب.

باقة من التصريحات في وسائل الإعلام العربية تعكس تطلعات العرب الى اقامة علاقات مع إسرائيل. شكرا لمعهد ميمري pic.twitter.com/A1JePyOPPt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٨ يناير ٢٠١٩

وتسببت تغريدة كوهين، التي ذكر فيها أسماء ستة من النواب العراقيين، حنقا وغضبا بين أوساط المجتمع العراقي.

وكتب كوهين في تغريدته أن النواب العراقيين الستة، هم عالية نصيف، وخالد المفرجي، وأحمد الجبوري، وأحمد الجربا، وعبد الرحمن اللويزري، وعبد الرحيم الشمري.

هؤلاء النواب أو أشخاص من طرفهم كانوا ضمن الوفود التي زارت إسرائيل: ممثلين السنة

احمد الجبوري عن نينوى

احمد الجربا عن نينوى

عبدالرحمن اللويزي عن نينوى نائب سابق

عبدالرحيم الشمري عن نينو بالإضافة إلى

خالد المفرجي عن محافظة كركوك

وعالية نصيف عن بغداد شيعية.

نمد أيدينا لهم للسلام — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) ٧ يناير ٢٠١٩

ودعا النائب في البرلمان العراقي، حسن الكعبي، وزارة الخارجية العراقية، بفتح تحقيق حول أنباء عن زيارة 3 وفود عراقية لإسرائيل، خلال العام الماضي.

وقال المسوؤل في بيان:

قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر، ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض ومغاربها، وعلى الخارجية التحقيق بما نقلته وسائل إعلام غربية وإسرائيلية، بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي.



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