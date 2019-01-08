اختراق موقع صحيفة "عكاظ" السعودية

فوجئ المتابعون لصحيفتي "عكاظ" و"سعودي جازيت"، اليوم الثلاثاء، بتعطل مواقعهما الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

ولكن أصدرت "عكاظ" بيانا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تؤكد أنها قامت بتعطيل مواقع الصحيفتان، بعد تعرضهما للاختراق من جانب جهات تابعة لإيران.

وأعلنت: "جهات خبيثة موالية لإيران تحاول اختراق صحيفتي عكاظ وسعودي جازيت، وموقعا الصحيفتين معطلان للحماية الاحترازية".

وتابعت: "عكاظ ستنشر بيانا توضيحيا بعد قليل".

وجاء في بيان صحيفة "عكاظ" التوضيحي، والذي يحمل عنوان "قلعتان منيعتان في وجه الأعداء"، والذي جاء فيه "تعرض الموقعان الإلكترونيان لصحيفتي "عكاظ" و"سعودي جازبت" عصر اليوم الثلاثاء 8 يناير 2019 إلى محاولة اختراق من مليشيلا تابعة لإيران تسعى إلى نشر رسالة وضيعة، ظنا منها أنها تسعى لإثارة البلبلة وزعزعة مصداقية الصحيفتين، بعد أن وقفتا بكل عزة وشرف مع الحق، ودأبتا على نشر الحقيقة الموجعة لأزلام إيران".

وأكد مدير تحرير النشر الإلكتروني، سعد الخشرمي، "أن جهات خبيثة موالية لإيران حاولت عشرات المرات لاختراق موقع الصحيفتين".