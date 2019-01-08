اختراق موقع صحيفة "عكاظ" السعودية

ولكن أصدرت "عكاظ" بيانا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تؤكد أنها قامت بتعطيل مواقع الصحيفتان، بعد تعرضهما للاختراق من جانب جهات تابعة لإيران.
وأعلنت: "جهات خبيثة موالية لإيران تحاول اختراق صحيفتي عكاظ وسعودي جازيت، وموقعا الصحيفتين معطلان للحماية الاحترازية".
وتابعت: "عكاظ ستنشر بيانا توضيحيا بعد قليل".
#عاجل | جهات خبيثة موالية لـ #إيران تحاول اختراق صحيفتي #عكاظ و #سعودي_جازيت، وموقعا الصحيفتين معطلان للحماية الاحترازية.#عكاظ ستنشر بياناً توضيحياً بعد قليل. @OKAZ_online @Saudi_Gazette https://t.co/VD55AtKbWM— عكاظ عاجل (@okaz_brk) January 8, 2019
وجاء في بيان صحيفة "عكاظ" التوضيحي، والذي يحمل عنوان "قلعتان منيعتان في وجه الأعداء"، والذي جاء فيه "تعرض الموقعان الإلكترونيان لصحيفتي "عكاظ" و"سعودي جازبت" عصر اليوم الثلاثاء 8 يناير 2019 إلى محاولة اختراق من مليشيلا تابعة لإيران تسعى إلى نشر رسالة وضيعة، ظنا منها أنها تسعى لإثارة البلبلة وزعزعة مصداقية الصحيفتين، بعد أن وقفتا بكل عزة وشرف مع الحق، ودأبتا على نشر الحقيقة الموجعة لأزلام إيران".
وأكد مدير تحرير النشر الإلكتروني، سعد الخشرمي، "أن جهات خبيثة موالية لإيران حاولت عشرات المرات لاختراق موقع الصحيفتين".
#عاجل | بيان توضيحي: #عكاظ و #سعودي_جازيت قلعتان منيعتان في وجه الأعداء.— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) January 8, 2019
جهات خبيثة موالية لـ #إيران تحاول اختراق الصحيفتين.. والموقعان يتوقفان مؤقتاً @OKAZ_online @Saudi_Gazette https://t.co/W7w9f7O5oV pic.twitter.com/AedP2N6Di6
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)