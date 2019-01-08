أبو الغيط يناقش مع بوريطة الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في المنطقة

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية، والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة، وناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، بأن اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع والتطورات الأخيرة على الساحة العربية، والجهود العربية والدولية المبذولة لتسوية الأزمات القائمة في كل من سوريا وليبيا واليمن.

© AP Photo / أبو الغيط: يجب حشد المواقف العربية للدفاع عن القدس

وأضاف عفيفي بأن اللقاء ناقش سبل تطوير الشراكة العربية/ الأفريقية في سياق العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين الجانبين، إلى جانب تعزيز الجهد العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة "الاحتلال" الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث الرسمي، السفير محمود عفيفي، أن أبو الغيط ناقش أيضا مع بوريطة مختلف جوانب العمل العربي المشترك، في إطار جامعة الدول العربية، وخاصة في سياق الاستعدادات القائمة لالتئام كل من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت، يوم 20 يناير/كانون الأول الجاري، والقمة العربية الأوروبية الأولى بمصر، يومي 24 و 25 فبراير/شباط، والدورة الثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في تونس في 31 مارس/آذار القادم.