أبو الغيط يناقش مع بوريطة الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في المنطقة

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، بأن اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع والتطورات الأخيرة على الساحة العربية، والجهود العربية والدولية المبذولة لتسوية الأزمات القائمة في كل من سوريا وليبيا واليمن.
وأضاف المتحدث الرسمي، السفير محمود عفيفي، أن أبو الغيط ناقش أيضا مع بوريطة مختلف جوانب العمل العربي المشترك، في إطار جامعة الدول العربية، وخاصة في سياق الاستعدادات القائمة لالتئام كل من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت، يوم 20 يناير/كانون الأول الجاري، والقمة العربية الأوروبية الأولى بمصر، يومي 24 و 25 فبراير/شباط، والدورة الثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في تونس في 31 مارس/آذار القادم.
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