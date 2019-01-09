بماذا صرح رئيس أركان الجيش السوداني في حضور البشير

وقال الماحي إن القوات المسلحة ملتزمة "بحراسة أمن الوطن والدفاع عن ترابه والوقوف خلف قيادته"، حسب وكالة الأنباء السودانية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH تحركات من البشير على جبهتين لمواجهة الاحتجاجات في السودان

وفي ختام مهرجان الرماية العامة في نسخته الـ55 قاعدة تدريب المدفعية شمال شرق عطبرة، أكد الماحي أن "ذا المهرجان الذي أتى في سياق العام الجديد كانت أيامه حافلة بالعديد من المشروعات التدريبية الكبيرة والتي استمرت لمدة عام كامل على مستوى القوات الرئيسية في الداخل والخارج في بعض الدول الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية ومصر".

وأشار رئيس الأركان السوداني إلى أن "الهدف من هذه التمارين هو إبراز ما تذخر به القوات المسلحة من قدرات دفاعية ومصوبات متطورة وحديثة في القيادة والسيطرة والاستطلاع بأنواعه والدفاع الجوي والأسلحة المتقدمة والطائرات الحديثة بأنواعها؛ وذلك من خلال تكامل الجهود المشتركة لتنفيذ الخطط المستمرة لبناء القوات المسلحة وتأهيلها حماية للبلاد وحفاظا على مكتسبات الشعب".

وأكد الماحي على أهمية التدريب لأنه الأساس في البناء ورفع الروح المعنوية ويمثل عوامل تحقيق النصر".