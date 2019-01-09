وزير الخارجية الأمريكي يلتقي رئيس البرلمان العراقي في بغداد

عدل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، مسار جولته العربية، وقرر زيارة العراق، رغم أنها غير موضوعة على جدول الزيارات المخطط لها.

وأعلن التلفزيون العراقي أن بومبيو التقى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في العاصمة بغداد.

© REUTERS / POOL New بومبيو يتعهد بممارسة الضغط الدبلوماسي والتجاري على إيران

كما أشار مكتب رئيس البرلمان العراقي في بيان رسمي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى مباحثات في قضايا عديدة مع الحلبوسي.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي، حضر اجتماع رئيس البرلمان العراقي وبومبيو، لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي.

وبدأ بومبيو ، أمس الثلاثاء، جولة خارجية للشرق الأوسط، وتستمر لمدة أسبوع، تبدأ بالعاصمة الأردنية عمان، وتنتهي بالكويت.

ويسعى بومبيو من خلال هذه الزيارة لتوصيل رسالة لشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مفادها أن واشنطن ما زالت ملتزمة بمحاربة تنظيم داعش، ومواجهة أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر والعقوبات التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.