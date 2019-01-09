7000 لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ افتتاح معبر نصيب (فيديو + صور)

شهد معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن اليوم عودة نحو 150 مواطنا سوريا من المهجرين المقيمين في المخيمات الأردنية، لاسيما مخيم الأزرق.

قال العقيد مازن غندور، رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر (نصيب) لمراسل "سبوتنيك" في درعا: إن نحو 7000 شخص من المهجرين السوريين بفعل الإرهاب عادوا من المخيمات الأردنية إلى قراهم وبلداتهم في سوريا منذ بداية افتتاح معبر نصيب وحتى اليوم.

وبين العاقيد غندور أن المعبر الحدودي الذي تم افتتاحه منذ 3 أشهر، يشهد حركة اعتيادية للمدنيين المتنقلين بين كلا البلدين بالإضافة إلى النشاط التجاري البيني، مشيرا إلى قيام السلطات السورية المختصة بتسهيل عبور المهجرين على وجه الخصوص وتقديم كل ما يلزم من دعم لهم، فيما قامت الجهات المعنية في محافظة درعا بإرسال وسائط نقل خاصة لتقل العائلات العائدة مع أمتعتها إلى بيوتهم ومنازلهم في بلدات وقرى المحافظة، وتقديم كافة الاحتياجات لهم والصحية منها على وجه الخصوص.

© Sputnik . Firas al-Ahmad 7000 لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ افتتاح معبر نصيب

ومن بين العائدين اليوم، هناك العشرات من الشبان المتخلفين عن أداء خدمة العلم (الخدمة الإلزامية العسكرية)، وعبروا في أحاديثهم لـ"سبوتنيك" عن رغبتهم بالالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري مستفيدين من مراسم العفو التي أصدرها الرئيس السوري بشار الأسد.