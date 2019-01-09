استهداف منزل قيادي في "الحشد الشعبي" جنوبي العراق

تعرض منزل القيادي في "الحشد الشعبي"، أبو تراب التميمي، اليوم الأربعاء، لإطلاق نار من قبل مسلحين في مركز محافظة البصرة.

© Sputnik . Nazek Mohamed حقيقة مهاجمة "الحشد الشعبي" لمقر كردي

وقال التميمي لـ " السومرية نيوز "، إن "مسلحين أطلقوا النار على داري الواقعة في منطقة البراضعية ضمن مركز المحافظة"، مبيناً أن "المهاجمين كانوا يستقلون سيارتين مصفحتين من نوع (لانكروز) لا تحملان لوحات أرقام".

ولفت التميمي إلى أن "إطلاق النار لم يسفر عن إصابات أو أضرار"، معتبراً أن "الاعتداء لا يزيدنا إلا إصراراً على مواقفنا".

يذكر أن التميمي قيادي في "الحشد الشعبي" يشغل منصب آمر لواء، كما يعد المؤسس لتجمع "رجال العراق" الذي فاز عنه في البصرة مرشحاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.