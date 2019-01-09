مقتل 5 جنود بريطانيين بنيران "داعش" في سوريا

لقي 5 جنود بريطانيين مصرعهم جراء سقوط صاروخ من قبل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور السورية.

ووفقا لجريدة "الوطن" نقلا عن مصدر محلي فقد "قتل 5 جنود جراء سقوط صاروخ من قبل مسلحي تنظيم "داعش" في قرية الشعفة السورية وأصيب آخرون".

وأفادت المصادر للجريدة بأنه قد تم نقل الجنود إلى مشفى الشدادي في ريف الحسكة الجنوب الشرقي بعد الاستهداف مباشرة.

وكانت بلدة الشعفة قد شهدت أمس عودة الاشتباكات بعد أن كانت قوات "قسد" سيطرت عليها بشكل كامل خلال الأيام الفائتة، لكن التنظيم شن هجوما معاكسا وتمكن من العودة إلى بعض النقاط ضمن البلدة مستفيدا من العواصف الرملية التي تضرب المنطقة.