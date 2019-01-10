بالصور... انطلاق مصنع لإنتاج وتركيب السيارات السورية الإيرانية في عدرا

وأعلن المدير العام لشركة السيارات السورية الإيرانية (سيامكو)، محمد زيادي، للصحفيين أن مصنع السيارات قادر على تجميع حوالي 40 سيارة يوميا.
وقال زيادي بهذا الخصوص: "إذا تم استخدام القدرة الإنتاجية القصوى للمصنع فهذا سيؤدي إلى إنتاج حوالي 40 سيارة يوميا".
- مصنع "SIAMCO " الإيراني-السوري لانتاج السيارات في ريف دمشق، سوريا© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
- مصنع "SIAMCO " الإيراني-السوري لانتاج السيارات في ريف دمشق، سوريا© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
- مصنع "SIAMCO " الإيراني-السوري لانتاج السيارات في ريف دمشق، سوريا© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
- مصنع "SIAMCO " الإيراني-السوري لانتاج السيارات في ريف دمشق، سوريا© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
- مصنع "SIAMCO " الإيراني-السوري لانتاج السيارات في ريف دمشق، سوريا© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
- مصنع "SIAMCO " الإيراني-السوري لانتاج السيارات في ريف دمشق، سوريا© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
- مصنع "SIAMCO " الإيراني-السوري لانتاج السيارات في ريف دمشق، سوريا© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وافتتح مصنع "سيامكو" في عام 2007 وعمل لمدة خمس سنوات وتم تطويره في عام 2012.
وتعد هذه الشركة هي الأولى من نوعها في سوريا.
وينتج المصنع سيارات "شام" على قاعدة سيارات Peugeot. حيث يتم إنتاج بعضها لاحتياجات الشرطة والدولة ويتم تسليم الباقي إلى السوق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)