معاقبة آسيوي في دولة خليجية بعد ارتكابه فعل مرفوض مع فتاتين في الشارع

كانت فتاتان آسيويتان تتسوقان في السوق الصيني في عجمان، ولكن تفاجئتا بقيام شاب بتصوير مقاطع فيديو لهما من زوايا مختلفة، وفي أكثر من محل داخل السوق، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وذكرت الشاكية الأولى، أن صديقتها أخبرتها بأن هنالك شخصا يقوم بتصويرهما، وذهبت إليه وطلبت منه هاتفه، وعندما فتحته، رأت 7 مقاطع فيديوهات لهما.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بأنه كان يصور المحال التجارية، وتصادف وجود الفتاتين داخل السوق، وشملهما التصوير، ولم يقصد تصويرهما.
وقضت المحكمة في عجمان، بالحكم على المتهم الآسيوي البالغ من العمر 28 عاما، بدفع 5 آلاف درهم غرامة، ومصادرة هاتفه النقال، وذلك لقيامه بالاعتداء على خصوصية الفتاتين.
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