هنية يستقبل وفد المخابرات المصرية في غزة

وصل مساء اليوم الخميس وفد من المخابرات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

© AP Photo / Adel Hana متحدث حماس يعلق على قرار سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح

رام الله — سبوتنيك . رأس الوفد المصري وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع ومسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق.

واستقبل مدير الأمن الداخلي التابع لحماس في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو النعيم، قبل أن يصلوا إلى مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية حيث استقبلهم رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار.

وعقد الوفد المصري اجتماعا مغلقا مع قادة حركة "حماس" في مكتب هنية.

وقال مصدر في حركة حماس لوكالة "سبوتنيك" إن "زيارة الوفد المصري تأتي عقب انسحاب العاملين في هيئة الشؤون المدنية من معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، حيث أضحى المعبر يعمل باتجاه واحد وهو من الجانب المصري إلى غزة للوافدين. وقد توقفت الرحل من غزة صوب العالم الخارجي نتيجة انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية من المعبر قبل عدة أيام".

وأضاف المصدر: "سيبحث الوفد الأمني المصري مع قيادة حركة حماس ملف المصالحة الداخلية بين فتح وحماس المتوقف والمتعثر، حيث إن المخابرات المصرية هي الجهة الراعية للقاءات المصالحة".

وتابع "سيلتقي الوفد بقادة الفصائل الفلسطينية لبحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية والقضايا المتعلقة بالمصالحة ومعبر رفح وعدد من القضايا".

يذكر أن الأيام القليلة الماضية ولدت حالة من الاحتقان بين حركتي "فتح" و"حماس" على خلفية اعتقال الأخيرة أكثر من 1000 كادر ومنتم لحركة "فتح" في وقت منعت فيه "حماس" أبناء "فتح" من إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الرابعة والخمسين. وتبع هذه الخطوة سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح البري وقد تسلمت إدارته حركة "حماس" لكنها لم تفلح بفتحه سوى باستقبال الوافدين من الجانب المصري.