العراق يستدعي قنصله في محافظة مشهد الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها وجهت باستدعاء القنصل العراقي العام في محافظة مشهد الإيرانية، وذلك على خلفية ظهوره في فيديو إعلاني لزراعة الشعر.

وقال بيان صدر عن الوزارة، مساء أمس الخميس، إن الوزير محمد الحكيم وجه اليوم باستدعاء القنصل العراقي في مشهد، ياسين شريف، بعد ظهوره في مقطع مرئي، بحسب "السومرية نيوز".

جاء ذلك بعدما نشر أحد مراكز التجميل في إيران، مقطع فيديو ترويجي يظهر فيه القنصل العراقي في محافظة مشهد الإيرانية ياسين شريف، متحدثًا عن خدمات المركز.

وتسبب المقطع في موجة غضب وسخرية العراقيين، وطالبوا الخارجية العراقية باتخاذ موقف حازم تجاه ما قام به القنصل العراقي في مشهد.

واعتبر عدد كبير من العراقيين أن ما قام به القنصل يمثل إساءة واضحة للعراق والعراقيين.

القنصل العراقي (شيعي) في إيران "ياسين ناصيف" يقوم بعمل ((إعلان دعائي)) لمركز تجميل إيراني (زراعة شعر — اسنان — عقم!) في مدينة مشهد الإيرانية!!



عراقي

دبلوماسي

ويشغل فاشنيستا لأسياده الإيرانيين #عندما_يحكم_الشيعة pic.twitter.com/oFaQHSGfhC — نواف آل سليمان (@Naawafstv) January 10, 2019

​وظهر القنصل في الفيديو، وهو يدعو الزائرين العراقيين إلى مراجعة مركز "إيرانا"، للحصول على مختلف الخدمات الطبية، ومنها زراعة الشعر وتنظيف الأسنان ومشاكل العقم وخدمات أخرى.