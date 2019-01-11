حماس: زيارة إسماعيل هنية إلى موسكو قريبا

موسكو — سبوتنيك وأوضح أبو مرزوق، معلقا على موعد الزيارة وإذا ما كانت شروط مسبقة ما قد حالت دون إجرائها، "لا ليس هناك أي شرط من قبل موسكو وعلى العكس، الخارجية الروسية حريصة على نجاح زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".
وحول توقيت الزيارة القادمة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قال أبو مرزوق: "على الأغلب الموعد القادم سيكون قريبا".
وأشار أبو مرزوق إلى أن "حماس" ترحب بعقد لقاء يجمع بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
وأضاف "لقاءات الفصائل [من أجل المصالحة] لا تتم على مستوى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ولا رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ونحن نرحب كذلك بلقاء على هذا المستوى".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)