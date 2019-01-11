حماس: زيارة إسماعيل هنية إلى موسكو قريبا

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، إن زيارة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، إلى موسكو التي تم تأجيلها، ستكون في وقت قريب.

موسكو — سبوتنيك وأوضح أبو مرزوق، معلقا على موعد الزيارة وإذا ما كانت شروط مسبقة ما قد حالت دون إجرائها، "لا ليس هناك أي شرط من قبل موسكو وعلى العكس، الخارجية الروسية حريصة على نجاح زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".

© AP Photo / Adel Hana إلغاء زيارة زعيم حركة "حماس" إلى موسكو

وعن أسباب تأجيل الزيارة التي كان من المزمع أن يقوم بها هنية إلى موسكو، في 15 الشهر الجاري، أجاب: "ولعل هناك أسباب أخرى للتأجيل ولحرص الجانب الروسي على الزيارة ولنجاحها ولخروجها بأفضل النتائج، كان التأجيل".

وحول توقيت الزيارة القادمة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قال أبو مرزوق: "على الأغلب الموعد القادم سيكون قريبا".

وأشار أبو مرزوق إلى أن "حماس" ترحب بعقد لقاء يجمع بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وأضاف "لقاءات الفصائل [من أجل المصالحة] لا تتم على مستوى رئيس ‏المكتب السياسي لحركة "حماس" ولا رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ونحن نرحب كذلك بلقاء على هذا المستوى".