عشرات آلاف التلاميذ يدرسون اللغة الأمازيغية في المغرب

يستفيد أكثر من 62 ألف تلميذ مغربي في الدار البيضاء من حصص تدريس اللغة الأمازيغية في البلاد.

© AFP 2018 / Farouk Batiche ترحيب جزائري واسع بقرار بوتفليقة حول رأس السنة الأمازيغية

أفادت إحصائيات أصدرتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (جهة الدار البيضاء سطات)، أن 62 ألفا و331 تلميذا منهم 29 ألفا و509 من الإناث، يستفيدون حاليا من حصص تدريس اللغة الأمازيغية، على مستوى الجهة.

وأوضحت هذه الإحصائيات أن عدد المؤسسات التي تدرس بها اللغة الأمازيغية يبلغ حاليا 445 موزعة على 16 مديرية إقليمية، حيث يقوم بتأطير هذه حصص التدريس 72 مدرسا، ومفتشون ومنسقون جهويون. بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

وبعد أن أشارت الأكاديمية إلى أنها تعمل على منذ سنة العام 2003 على توسيع مجال تدريس اللغة الأمازيغية لتغطي جميع المديريات الإقليمية التابعة للجهة، لفتت إلى أن المديريات الإقليمية لكل من سطات وبرشيد والجديدة، تحتل الصدارة من حيث عدد المتعلمات والمتعلمين الذين يدرسون اللغة الأمازيغية .

وفي السياق ذاته تحرص الأكاديمية أيضا على تنظيم أنشطة مندمجة لفائدة المتعلمات والمتعلمين ذات الصلة بالموروث الثقافي الأمازيغي، بالإضافة إلى تنظيم المسابقة الجهوية لأولمبياد "تيفيناغ" سنويا، بما يسهم في ترسيخ مكتسبات التلاميذ ورفع جودة ومستوى تعليمهم.

وبحسب الأكادديمية، فإن هذه العمليات برمتها تندرج في إطار تحميل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 — 2030، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، كما تندرج هذه العمليات ضمن تنفيذ المذكرات الوزارية الصادرة في شأن تدريس الأمازيغية.