حماس: الوفد المصري أكد أن معبر رفح سيبقى مفتوحا

وأكدت حركة حماس أن الملفات التي حملها الوفد المصريّ خلال زيارته لقطاع غزة، جاءت لرأب الصدع الفلسطينيّ من جهة وللحفاظ على التهدئة مع إسرائيل من جهة ثانية، وكذلك لبحث ملف معبر رفح، التي ذكرت الحركة أنه سيبقى مفتوحا. وهو ما نشرته قناة "الميادين" في تقرير خاص بها، ظهر اليوم، الجمعة.

© AP Photo / Adel Hana متحدث حماس يعلق على قرار سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح

ومن جانبها، أوضحت "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، أن الوفد الأمني المصري زار قطاع غزة، أمس، لمناقشة ملفات عدة مع حركة حماس، منها ملف المصالحة الفلسطينية، ورأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، وملف التهدئة مع إسرائيل.

وأوردت الصحيفة نفسها أن الجيش الإسرائيلي يعتريه تخوف كبير من "مسيرات العودة" التي خرجت عصر اليوم، من عدة نقاط، أبرزها التخوف من اقتراب الفلسطينيين المتظاهرين من السياج الحدودي، أو التسلل عبر هذا السياج، أو إلقاء عبوات ناسفة أو اطلاق نار تجاه الجيش.

وزادت الصحيفة العبرية على ذلك، التخوف الإسرائيلي من إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، أو الطائرات الورقية المشتعلة، التي انتشرت الأسبوع الماضي، رغم توقفها لفترة طويلة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن هناك توقعات بمشاركة أعداد كبيرة خلال تظاهرات اليوم، مشيرة الى أن التظاهرات قد تكون هادئة نسبيا، بسبب تدخل الوفد الأمني المصري، لتهدئة الأوضاع على الحدود.