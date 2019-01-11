الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية جنوب غرب العاصمة السورية دمشق

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر قوله: "في تمام الساعة 23: 15 (00: 15 بتوقيت موسكو)، قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه أصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".
#حسين_مرتضى— #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) January 11, 2019
مشاهد تصدي الدفاعات الجوية السورية للاعتداء الصهيوني على ريف دمشق pic.twitter.com/OqBoUWCjxW
كما أفادت وكالة "سانا"، بالإشارة لمصدر في وزارة النقل، بأن حركة مطار دمشق الدولي اعتيادية ولم تتأثر بالعدوان.
ألدفاعات ألجوية السورية تتصدى لأهداف معادية وتسقط عدد منها…— kar mostafa (@KarMostafa) January 11, 2019
وقال ناطق عسكري سوري أن طائرات إسرائيليةأتت من اصبع الجليل عبرألأجواء
أللبنانيةوقصفت محيط مطاردمشق فأسقطت
عدة صواريخ وأما ألأضرارفإصابة أحد المستودعات… pic.twitter.com/3iScO10LTE
هذا وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن هناك أصوات انفجارات قوية بدأت تتصاعد في العاصمة في الساعة السورية، دمشق، في تمام الساعة 23: 30 بالتوقيت المحلي (00: 30 بتوقيت موسكو).
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