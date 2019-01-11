الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية جنوب غرب العاصمة السورية دمشق

صرح مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، بأن طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه أصبع الجليل قامت بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر قوله: "في تمام الساعة 23: 15 (00: 15 بتوقيت موسكو)، قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه أصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

#حسين_مرتضى

مشاهد تصدي الدفاعات الجوية السورية للاعتداء الصهيوني على ريف دمشق pic.twitter.com/OqBoUWCjxW — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) January 11, 2019

كما أفادت وكالة "سانا"، بالإشارة لمصدر في وزارة النقل، بأن حركة مطار دمشق الدولي اعتيادية ولم تتأثر بالعدوان.

ألدفاعات ألجوية السورية تتصدى لأهداف معادية وتسقط عدد منها…

وقال ناطق عسكري سوري أن طائرات إسرائيليةأتت من اصبع الجليل عبرألأجواء

أللبنانيةوقصفت محيط مطاردمشق فأسقطت

عدة صواريخ وأما ألأضرارفإصابة أحد المستودعات… pic.twitter.com/3iScO10LTE — kar mostafa (@KarMostafa) January 11, 2019

هذا وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن هناك أصوات انفجارات قوية بدأت تتصاعد في العاصمة في الساعة السورية، دمشق، في تمام الساعة 23: 30 بالتوقيت المحلي (00: 30 بتوقيت موسكو).