مصدر عسكري: 8 صواريخ إسرائيلية أطلقت من الأجواء اللبنانية لاستهداف مواقع غرب دمشق

أفاد مصدر عسكري لسبوتنيك أن 8 صواريخ إسرائيلية أطلقت من الأجواء اللبنانية لاستهداف مواقع غرب العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أن الدفاعات السورية اسقطت حتى الآن 6 منها.

وأكد مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك" وقوع اعتداء إسرائيلي على مواقع سورية، وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية وتسقط عدد منها.

وأَضاف المصدر أن المضادات بمحيط مطار دمشق الدولي مستمرة بالتصدي لعدد كبير من الصواريخ، مشيرا إلى أنها أسقطت العديد منها ولم يتمكن أي صاروخ من الوصول إلى أهدافه حتى اللحظة.

من جانبه، قال مصدر في الدفاع الجوي السوري لسبوتنيك إن صواريخ الاعتداء الإسرائيلي تم إطلاقها على موجتين كل منهما 4 صواريخ.

#عاجل: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية وتسقط عددا منها pic.twitter.com/lOt9PpTo2c — جنوبي_الهوى (@MHD_dawoud9) January 11, 2019

وأضاف بأن الاعتداء استهدف مواقع في منطقة الكسوة ومحيط مطار دمشق الدولي، ووقع الاعتداء عبر طائرتين إسرائيليتين.

وقال مراسل سبوتنيك إن أحد الصواريخ الإسرائيلية أصاب مستودع للذخيرة في محيط مطار دمشق الدولي شرق دمشق.