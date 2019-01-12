بعد الجدل... "المشجع الإماراتي" الذي حبس هنودا في أقفاص حيوانات ينشر فيديو جديد

نشر المواطن الإماراتي، الذي حبس مجموعة عمال هنود في أقفاص حيوانات، فيديو جديدا، في محاولة منه لاحتواء الغضب المتصاعد في بلاده.

وأشار الرجل، في الشريط الذي تداوله بعض الرواد في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، إلى أن "الحادث ليس إلا نوعا من الدعابة، مصرحا بأن علاقته بعماله جيدة".

وقال المشجع الإماراتي، في مقطع الفيديو الثاني: "يا جماعة الخير، لا تكبرون الموضوع وخذوه بابتسامة، هؤلاء العمال يشتغلون عندي منذ سنوات طويلة، والفيديو لم يكن سوى دعابة، لم أحبسهم ولم أضربهم بعصا، كنا نمزح معا فقط، ونحن نأكل من صحن واحد، ونسكن كلنا في هذه المزرعة". وأضاف: "فسر كل شخص الفيديو بحسب نيته، وتذكروا أننا في عام التسامح".

انتقدت بشدة البارحة الأخ الظاهر في المقطع.. واليوم أرى من واجبي الأخلاقي أن أضيف أنني كمشاهد أحسن الظن به، وأكاد أجزم أنه لم يفعل ما فعل بدوافع عنصرية.. كل ما في الأمر أنه حاول إضحاك الناس، ولكن خانته الفكرة للأسف.. أتمنى أن نتسامح معه ❤ pic.twitter.com/7dMT5hP3BJ — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) January 11, 2019

​وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو وصف بأنه يعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر في الفيديو مشجعا إماراتيا وهو يحتجز مواطنين هنودا يعملون لديه، لإجبارهم على تشجيع الفريق الإماراتي الذي يواجه الهند في المباراة التي أقيمت يوم الخميس ضمن نهائيات أمم آسيا.

وسأل الرجل في المقطع الهنود حول الفريق الذي يشجعونه، فأجابوا بأنه فريق "الهند" لكنه كرر السؤال مرة أخرى ليجيبوا بأنهم يشجعون الإمارات ليقوم بعد ذلك بإطلاق سراحهم.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت شرطة الشارقة الإماراتية إلقاء القبض على المشاركين في تصوير هذا الفيديو.

تعقيباً علي بعض الفيديوهات المنتشره عليى وسائل التواصل الأجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإماراتhttps://t.co/2GfutdJfBu pic.twitter.com/sPmBzb4a26 — شرطة الشارقة (@ShjPolice) January 10, 2019

وأثار هذا الشريط المصور امتعاضا واستياء لدى صفوف واسعة من الناشطين الذين وصفوا تصرفات الإماراتي بالعنصرية وطالبوا السلطات باتخاذ إجراءات عقابية بحقه.