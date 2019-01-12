وزير الطاقة الإماراتي: "أوبك" ليست عدوة الولايات المتحدة

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم السبت، إن منظمة "أوبك" ليست عدوا للولايات المتحدة.

وأضاف المزروعي في مؤتمر صحفي في أبوظبي، في تعليقه على العلاقات بين "أوبك" وكبرى الدول المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة، أن الطرفين مكملان لبعضهما البعض وليس هناك عداء بينهما، وفقا لرويترز.

وقال سهيل للصحفيين إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارا للبرميل في عام 2019، على خلفية اتفاق توصلت إليه " أوبك " والدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بـ "أوبك"، بهدف خفض الإنتاج.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وافقت الدول الأعضاء في "أوبك" إضافة إلى دول منتجة كبرى بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من يناير/كانون الثاني سعيا لتحقيق التوازن للسوق.

وجاء هذا القرار رغم دعوات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للدول المصدرة للنفط بالإحجام عن خفض الإنتاجن قائلا إن ذلك سيتسبب في رفع أسعار الخام العالمية.