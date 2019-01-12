قرار سعودي غير مسبوق بشأن الوافدين

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، قلصت الوزارة فترة إزالة مخالفات العمل المرتكبة، وألزمت المنشآت بإزالتها خلال عشرة أيام عمل، بدلا من المدة المقررة سابقا والمقدرة بشهر.
وأوضحت الوزارة حالات فصل العامل دون حصوله على مكافآت نهاية الخدمة، بعد استنفاد الإنذارات، والتي تتمثل في الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع لمدة تزيد عن 15 يوما متصلة خلال السنة التعاقدية الواحدة.
كما أنه غير مسموح بالغياب المتقطع دون سبب مشروع مددا تزيد في مجموعها على 30 يوما خلال السنة التعاقدية الواحدة، أو الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل، أو الاعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة إلكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
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