قرار سعودي غير مسبوق بشأن الوافدين

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، تعديلا على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تضمنت منع صاحب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل، أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو جواز سفره، بعد أن كان المنع مقتصرا سابقا على جواز سفر العامل فقط.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، قلصت الوزارة فترة إزالة مخالفات العمل المرتكبة، وألزمت المنشآت بإزالتها خلال عشرة أيام عمل، بدلا من المدة المقررة سابقا والمقدرة بشهر.

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وقررت الوزارة منح المخالف مهلة شهرين لسداد مخالفاته منذ تسلمه القرار الإداري أو الحكم النهائي، بدلا من المدة المقررة سابقا بـ 15 يوما، متوعدة غير المسددين بإيقاف خدمات الوزارة حتى سداد المخالفة.

وأوضحت الوزارة حالات فصل العامل دون حصوله على مكافآت نهاية الخدمة، بعد استنفاد الإنذارات، والتي تتمثل في الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع لمدة تزيد عن 15 يوما متصلة خلال السنة التعاقدية الواحدة.

كما أنه غير مسموح بالغياب المتقطع دون سبب مشروع مددا تزيد في مجموعها على 30 يوما خلال السنة التعاقدية الواحدة، أو الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل، أو الاعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة إلكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.