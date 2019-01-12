مصر تحذر مواطنيها... طقس سيء من مساء اليوم وحتى الأربعاء (فيديو)

وقال مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، محمود شاهين، إن اليوم السبت، يشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال فترات النهار، بينما يبدأ ليلا نشاط الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.
وذكر أن الأمطار ستعم الساحل الشمالي، غدا الأحد، موضحا أن حركة الملاحة البحرية ستشهد اضطرابا في البحر المتوسط، بسبب ارتفاع الموج إلى 4 أمتار.
وأوضح شاهين أن موجة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل، وتشهد سقوط أمطارا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، مع نشاط كثيف للرياح وانخفاض في درجات الحراراة.
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