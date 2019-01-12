مصر تحذر مواطنيها... طقس سيء من مساء اليوم وحتى الأربعاء (فيديو)

حذرت الأرصاد الجوية المصرية، من طقس سيئ، يستمر من مساء الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وقال مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، محمود شاهين، إن اليوم السبت، يشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال فترات النهار، بينما يبدأ ليلا نشاط الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

© Sputnik . KHALED DESOUKI الأرصاد الجوية المصرية تحذر من طقس اليوم

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، اليوم السبت، أن غدا الأحد سيشهد نشاطا قويا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم محافظات شمالي البلاد، والتي تصل حد العاصفة على المناطق المكشوفة، مشيرا إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، بداية من اليوم.

وذكر أن الأمطار ستعم الساحل الشمالي، غدا الأحد، موضحا أن حركة الملاحة البحرية ستشهد اضطرابا في البحر المتوسط، بسبب ارتفاع الموج إلى 4 أمتار.

وأوضح شاهين أن موجة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل، وتشهد سقوط أمطارا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، مع نشاط كثيف للرياح وانخفاض في درجات الحراراة.