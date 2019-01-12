نواب السراج يتهمونه بقيادة ليبيا لصدام مسلح

أصدر ثلاثة من أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي، وهم أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبد السلام كاجمان، بيانا اتهموا فيه رئيس المجلس الرئاسي بقيادة البلاد نحو المجهول.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أتهم النواب الثلاثة، فائز السراج، بقيادة البلاد لصراع مسلح جديد.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy بسبب "الصدر"... تجدد الاحتجاج اللبناني ضد ليبيا

وتابع البيان، أن التصرفات أحالت المجلس الرئاسي برمته إلى طرف صراع، وأخرجه من كونه أداة للحل، وأن استمرار السراج بذات النهج، وبنفس السياسة القائمة على الإقصاء للشركاء الوطنيين بالمجلس الرئاسي، واعتماده على التحالفات العابرة للحدود والاعترافات الدولية المرحلية، سيؤدي للانهيار التام ليس فقط للمجلس الرئاسي وحكومته، بل للبلاد كاملة ووحدتها واستقرارها وقرارها الوطني ومصالحها العليا.

وأضاف النواب، أن أهداف اتفاق الصخيرات لم تتحقق بسبب سياسات السراج غير المدروسة، وتصرفاته غير المسؤولة واستئثاره وانفراده بالقرارات المهمة والمصيرية، وأنه يتجاهل فكرة الشراكة والوفاق، في تغييب تام لكافة الأطراف الليبية ، الرسمي منها والفعلي، وعلى رأسهم أعضاء المجلس الرئاسي، نوابا ووزراء دولة.

وحمل النواب الثلاثة، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تبعات وتداعيات الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة، وتشظي البلاد.

ودعا النواب، السراج، إلى تحكيم العقل والعودة لروح المشاركة والتوافق، وتغليب المصالح الوطنية الليبية، على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة.