إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في حي الدناقلة بمدينة الخرطوم بحري

وبحسب مراسل سبوتنيك، فإن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في حي الدناقلة القريب من المحطي الأوسطي بمدينة الخرطوم بحري"، مضيفا أن "هناك أصوات لإطلاق النار في الحي".
وكانت الشرطة السودانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المتظاهرين في منطقة جبرة بالخرطوم وبيت المال في أم درمان، أول أمس الجمعة.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
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