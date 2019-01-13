إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في حي الدناقلة بمدينة الخرطوم بحري

أطلقت الشرطة السودانية قنابل للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المحتجين في حي الدناقلة، بمدينة الخرطوم بحري، اليوم الأحد، فيما سمع دوي إطلاق نار.

وبحسب مراسل سبوتنيك، فإن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في حي الدناقلة القريب من المحطي الأوسطي بمدينة الخرطوم بحري"، مضيفا أن "هناك أصوات لإطلاق النار في الحي".

© REUTERS / SOCIAL MEDIA الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في الخرطوم وأم درمان

وكانت قوات كبيرة من الشرطة والأمن انتشرت في مدينة الخرطوم بحري، استعدادا للمظاهرات المقرر انطلاقها من منطقة المحطي الأوسطي.

وكانت الشرطة السودانية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المتظاهرين في منطقة جبرة بالخرطوم وبيت المال في أم درمان، أول أمس الجمعة.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.