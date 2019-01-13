"حرب خفية" بين إسرائيل وإيران في سوريا

تشهد الساحة السورية منذ سنوات حروبا كثيرة تقف ورائها دول إقليمية وعالمية ومن بين هذه الدول التي تصارع في سوريا هي كل من إيران وإسرائيل.

© Sputnik . Lor Hashim صحيفة: تفاصيل خطيرة بشأن غارات إسرائيل على سوريا

وكشفت صحيفة " صنداي ​تايمز​ " البريطانية عن تقرير بعنوان "حرب خفية بين ​إسرائيل​ و​إيران​ في ​سوريا​".

وفي تقريرها اعتبرت أن الجنرال الإسرائيلي ​غادي إيزنكوت​ الذي قاد عمليات منع إيران من بسط نفوذها في ​الشرق الأوسط​ أحصى آلاف الهجمات على القوات الحليفة لإيران في سوريا".

وأكد إيزنكوت للصحيفة أن إسرائيل بدأت تهاجم المواقع الإيرانية في سوريا في كانون الثاني 2017، وأن الهجمات كانت تقع كل أسبوع تقريبا، موضحا أن الهدف الرئيسي لإسرائيل في هذه الحرب الخفية تمثل في ​الحرس الثوري​ وفرعه ​فيلق القدس​، وأن إسرائيل نفذت آلاف الهجمات على مواقع إيرانية في سوريا وفي عام 2018 وحده ألقت عليها ألفي ​قنبلة​".

وأضاف إيزنكوت "إسرائيل شرعت منذ بداية النزاع المسلح في سوريا عام 2011 في شن غارات جوية على قوافل تحمل أسلحة إيرانية لـ "حزب الله"​ اللبناني، ولكنها لم تستهدف الإيرانيين أنفسهم"،

وأشار إلى أن إيران بدأت في عام 2016 محاولات ملء الفراغ الذي تركه تنظيم "داعش" الإرهابي بعد اندحاره تحت ضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لافتا إلى أن خطة إيران كانت تتضمن نشر 100 ألف مقاتل في سوريا بنهاية عام 2018.

وذكر التقرير أنه في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أرسلت إيران طائرة مسيرة تحمل متفجرات في المجال الجوي الإسرائيلي، وكان ذلك أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل.

وقال إيزنكوت إن إسرائيل ردت بقتل 10 جنود إيرانيين بينهم عقيد طيار في الحرس الثوري. وبعدها قررت إيران تنفيذ هجمات على شمالي إسرائيل.