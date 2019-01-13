"حزب الله" يرد على زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان

بعد وصول وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إلى لبنان يوم أمس السبت بهدف بحث مجموعة من القضايا والشؤون متعلقة بالمنطقة.

© REUTERS / Jamal Saidi الخارجية الأمريكية تعرب من بيروت عن قلقها من أنشطة "حزب الله"

رد " حزب الله " اللبناني على تصريحات هيل الذي شدد على قلق الولايات المتحدة من أنشطة "حزب الله" المزعزعة لاستقرار لبنان والمنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناية نقلا عن عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، أن الزيارات الأمريكية إلى لبنان والمنطقة لن تقدم ولن تؤخر، ولن تحجب مشهد تقهقر الأمريكي في المنطقة، ولن تغير من المعادلات التي كرستها انتصارات المقاومة ومحورها، ولن يكون لأمريكا أي مكسب سياسي في لبنان على حساب المقاومة، فمعادلات المقاومة راسخة وثابتة لا تهزها أية زيارات أو تصريحات أو تهويلات أمريكية".

ولفت إلى أن "التقهقر الأمريكي يقابله انتصار لسوريا والمقاومة ومحورها، وهذه الانتصارات ترسم معادلات جديدة في المنطقة، وتعزز من قوة المقاومة، وتضعف المحور الإسرائيلي والسعودي والأمريكي".

وشدد قاووق على أنه "بتضحيات المقاومة كانت الانجازات التي تتنعم بها الأمة، وكانت التحولات التي أخرجت المشاريع التكفيرية والإسرائيلية والأمريكية من سوريا، فانهزم المشروع الأمريكي، وباتت أمريكا اليوم تقر بفشلها في سوريا، لا سيما وأن قرار ترامب بالانسحاب من سوريا، هو إقرار رسمي موثق بتقهقر وفشل أمريكا في المنطقة".