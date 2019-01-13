وزير إعلام "أنصار الله" ينفي استهداف الوفد الحكومي اليمني بطائرة مسيرة بالحديدة

نفى وزير الإعلام في حكومة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ضيف الله الشامي، الاتهامات التي وجهها وزير إعلام الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، حول استهداف الحوثيين للوفد الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، غربي اليمن، بطائرة مسيرة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الشامي، بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "الترويج حول استهداف ممثلي الطرف الآخر في اللجان المشتركة بالحديدة بطائرة مسيرة لا أساس له من الصحة"، مضيفا أن "هذه الاتهامات السخيفة تأتي تحضيرا للقيام بأعمال إجرامية ومشبوهة تتناغم مع الموقف".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH وزير يمني يعلن إحباط محاولة "لاستهداف مسؤولين حكوميين بطائرة إيرانية مسيرة"

وأكد الشامي أن "حكومة الإنقاذ ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار في الحديدة رغم خروقات الطرف الآخر المستمرة".

يذكر أن طائرة بدون طيار محملة بمتفجرات هاجمت، يوم الخميس، الماضي، قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب اليمن، ما أدى إلى مقتل 6 جنود وإصابة 4 من كبار القيادات العسكرية، من بينهم رئيس هيئة الأركان اليمنى اللواء الركن عبد الله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبد الله.

ولاحقا توفي رئيس استخبارات الجيش اليمني اللواء محمد صالح طماح متأثرا بإصابته.

وبوقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي، إن هجوم العند يمثل "ردا على استمرار العدوان والحصار وفي حال توقف العدوان ستتوقف مثل هذه العمليات".

وأضاف سريع أن "العدو مستمر في خروقاته وعملياته العسكرية ما فرض على القوات الرد المناسب من ضمنها ما نفذه سلاح الجو المسير من عمليات نوعية استهدفت مقرات وتجمعات للعدو في قاعدة العند وعسير وجيزان".