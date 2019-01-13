مطالبات في المغرب بإعلان بداية العام الأمازيغي عطلة رسمية

احتشد مئات الأمازيغ في العاصمة المغربية الرباط للاحتفال ببدء العام الأمازيغي الجديد ودعوا السلطات إلى جعل الاحتفال عطلة وطنية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يعد المغرب موطن أكبر عدد من الأمازيغ في شمال أفريقيا الذين عانوا لفترة طويلة من تهميش لغتهم وثقافتهم أمام العربية والفرنسية مما فتح المجال لظهور حركة مناصرة للهوية الأمازيغية اكتسبت نفوذا بمرور الوقت.

© REUTERS / SUHAIB SALEM تعرف كيف انتصر الأمازيغ في "الحج"

وظهرت مطالب حركة الأمازيغ جليا في احتجاجات عام 2011 التي دفعت المغرب لتبني دستور وإلى تنازل العاهل المغربي عن بعض سلطاته لصالح حكومة منتخبة.

وقال عادل اداسكو أحد زعماء المجتمع المدني بين الأمازيغ في كلمة خلال الحشد: "هذا اليوم مناسبة لتأكيد عمق ارتباطنا بالأرض ولنخلد تضحيات كل من ضحى من أجل الحرية".

ويعد العام الأمازيغي الجديد الذي بدأ اليوم الأحد، هو العام رقم 2969 في ذلك التقويم.

ولم يعترف المغرب بالأمازيغية لغة رسمية سوى في الدستور الذي أقر في عام 2011.

وعقب ثمانية أعوام، لم يوافق البرلمان بعد على تشريع مطلوب للسماح باستخدام اللغة الأمازيغية في المدارس والحياة العامة، ويقول نشطاء إن الحكومة تتقاعس عن تنفيذ ذلك.