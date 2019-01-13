مطالبات في المغرب بإعلان بداية العام الأمازيغي عطلة رسمية

ووفقا لوكالة "رويترز"، يعد المغرب موطن أكبر عدد من الأمازيغ في شمال أفريقيا الذين عانوا لفترة طويلة من تهميش لغتهم وثقافتهم أمام العربية والفرنسية مما فتح المجال لظهور حركة مناصرة للهوية الأمازيغية اكتسبت نفوذا بمرور الوقت.
وقال عادل اداسكو أحد زعماء المجتمع المدني بين الأمازيغ في كلمة خلال الحشد: "هذا اليوم مناسبة لتأكيد عمق ارتباطنا بالأرض ولنخلد تضحيات كل من ضحى من أجل الحرية".
ويعد العام الأمازيغي الجديد الذي بدأ اليوم الأحد، هو العام رقم 2969 في ذلك التقويم.
ولم يعترف المغرب بالأمازيغية لغة رسمية سوى في الدستور الذي أقر في عام 2011.
وعقب ثمانية أعوام، لم يوافق البرلمان بعد على تشريع مطلوب للسماح باستخدام اللغة الأمازيغية في المدارس والحياة العامة، ويقول نشطاء إن الحكومة تتقاعس عن تنفيذ ذلك.
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