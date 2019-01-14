عودة أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

ومن جانب آخر، أفاد المركز بأن 245 نازحا عادوا خلال الــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
وأفاد البيان أيضا بأن الجانب الروسي نفذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها توزيع 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.17 طن على السكان المحليين.
وذكر البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري واصلت خلال الــ 24 الساعة الأخيرة تنفيذ عملية تطهير الأراضي من الألغام، بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 42 عبوة قابلة للانفجار.
وأفاد رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية، الفريق سيرغي سولوماتين، سابقا، بأن أكثر من 24 ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن، خلال شهر واحد.
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