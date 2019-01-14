عودة أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية، اليوم الاثنين، بأن أكثر من 1.1 ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin عودة 600 سوري من مناطق سيطرة القوات الأمريكية إلى الرقة ودير الزور

موسكو — سبوتنيك . وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1166 لاجئا إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 398 لاجئا (120امرأة و203 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 768 شخصا (230 امرأة و392 طفلا) عادوا من الأردن، عبر معبر نصيب.

ومن جانب آخر، أفاد المركز بأن 245 نازحا عادوا خلال الــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وأفاد البيان أيضا بأن الجانب الروسي نفذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها توزيع 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.17 طن على السكان المحليين.

وذكر البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري واصلت خلال الــ 24 الساعة الأخيرة تنفيذ عملية تطهير الأراضي من الألغام، بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 42 عبوة قابلة للانفجار.

وأفاد رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية، الفريق سيرغي سولوماتين، سابقا، بأن أكثر من 24 ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن، خلال شهر واحد.