طيران الإمارات تصدر بيانا بشأن الطائرة المتجهة من مصر إلى دبي

أصدرت شركة طيران الإمارات، اليوم الإثنين، بيانا بشأن الرحلة الخاصة بها، التي تحمل رقم "إي كيه 928" المتجهة من القاهرة إلى دبي، يوم السبت.

واضطرت الطائرة إلى كبح عملية الإقلاع في اللحظات الأخيرة، نظرأ لظهور مركبة على مدرج الإقلاع في مطار القاهرة الدولي، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

© REUTERS / طيران الإمارات يكشف حقيقة الطائرة المرصعة بالألماس

وأوضح المتحدث باسم الشركة في البيان أن الواقعة تسببت في تلف الإطارات، وأنه تمت إعادة الطائرة إلى المبنى وإنزال الركاب.

وأضاف أن "طيران الإمارات" قام بإرسال طائرة وطاقم من دبي لنقل الركاب وأفراد طاقم الطائرة المتعطلة في القاهرة، ما تسبب في تأخر إقلاع الرحلة 8 ساعات.

وتقدمت "طيران الإمارات" باعتذار عن أي إزعاج تسببت به هذه الواقعة، وتؤكد أن "سلامة ركابها وأفراد طاقمها تحتل قمة أولوياتها على الدوام، كما تؤكد على تعاونها التام مع التحقيقات التي تجريها سلطات مطار القاهرة الدولي في هذا الشأن".