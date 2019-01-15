التحذير الأخطر من السعودية لمواطنيها... ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، تنبيهات لحوالي 5 مناطق في البلاد وهي المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشرقية والقصيم، مؤكدة أن البلاد تستعد لمواجهة موجة برد تعتبر الأقوى والأطول في هذا الموسم ومصحوبة بعاصفة ثلجية، لتصل درجة الحرارة في بعض مناطق البلاد إلى ما دون الصفر المئوي.
هام | 🔴⚠️— طقس العرب — السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 14, 2019
موجة برد قوية تؤثر على شمال المملكة والحرارة فجر الثلاثاء دون الصفر المئوي
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بدوره، أكد "مركز طقس العرب الإقليمي" اندفاع كتلة هوائية أكثر برودة نحو الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير لتصل إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق الشمالية والشمالية الغربية ليلة الاثنين إلى الثلاثاء.
وأوضح المصدر أن "هذه الكتلة الباردة التي يتوقع اندفاعها نحو المملكة تعتبر الأشد برودة من نوعها لهذا الموسم، ويشمل تأثيرها المناطق التي من المتوقع أن تصل الحرارة فيها مع ساعات فجر الثلاثاء إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، كما تمتد لتطال الجوف وتبوك وعرعر وسكاكا ورفحاء وحائل، ثم تتحرك تدريجيا نحو المناطق الوسطى من المملكة لتؤثر عليها بشكل أضعف".
تنبيه — #المنطقة_الشرقية — #الدمام— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) January 14, 2019
#الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/YS1sbxWdZx
تنبيه — #الحدود_الشمالية — #عرعر
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) January 14, 2019
#الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/LwfIMNlNRU
تنبيه — #المنطقة_الشرقية — #حفر_الباطن
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) January 14, 2019
#الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/q9F3lSshPI
كما حذر المركز، من احتمالية تشكل الصقيع في هذه المناطق نتيجة التدني الكبير في درجات الحرارة.
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