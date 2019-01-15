أدلة تثبت أن آخر برميل نفط في العالم سعودي (فيديو)

كشف خبير النفط السعودي، ماجد المنيف، بالأدلة، أن آخر برميل نفط في العالم سيكون مستخرجا من السعودية.

وأكد المتخصص السعودي، في حوار تلفزيوني على قناة "روتانا خليجية"، أن "آخر برميل نفط في العالم سيكون مستخرجا من السعودية، مشددا على أن النفط سيحتفظ بمكانته لأكثر من 20 عاما مقبلة، وسيتحول إلى مصدر للصناعة حين ينتهى دوره كمصدر طاقة".

ورأى خبير النفط أن "الطلب على النفط السعودي حتى عام 2040 سيزداد بنحو 11 إلى 12 مليون برميل سنويا، لافتا إلى أن 90% من هذا الإجمالي سيوجه للصناعات البتروكيماوية ولقطع النقل التجاري والجوي والبحري، وذلك لعدم وجود بدائل".

وبشأن تأثير وجود السيارات المسيرة بالطاقة الكهربائية، قال الخبير السعودي، إن "نسبة هذا النوع من السيارات لا تشكل سوى 1% فقط من نحو مليار سيارة في العالم"، مشددا على أن النفط لن يفقد مكانته في قسم كبير من القرن الواحد والعشرين، وإن انتهى دوره في مجال الطاقة، فسيستمر مصدرا للإنتاج الصناعي.

وأفاد المنيف بأن "السعودية أصبحت منذ عام 1965 صاحبة أعلى احتياطي نفطي في العالم بـ60 مليار برميل، وقد أنتجت منذ ذلك العام أكثر من 150 مليار برميل، فيما تبلغ احتياطياتها النفطية الآن 266 مليار برميل".

وشارك المنيف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الرأي بأن آخر برميل من النفط في العالم سوف يستخرج من السعودية، وذلك لأن المملكة هي أكبر منتج للنفط، وهي الوحيدة التي بإمكانها زيادة قدرتها الإنتاجية، ولك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قال إن آخر برميل نفط سينتج على كوكبنا سيكون على الأراضي السعودية ومن إنتاج شركة أرامكو. وقال الفالح، في مبادرة مستقبل الاستثمار، إن "شركة أرامكو السعودية تمتلك 25% على الأقل من احتياطات الوقود التقليدية في العالم، وهي المورد الأكثر موثوقية للنفط".