7 قتلى من "القاعدة" بحملة عسكرية شرق أبين باليمن والتحالف يشن غارات

لقي 7 من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، مصرعهم اليوم الثلاثاء، وأصيب آخرون بحملة واسعة شنتها القوات الحكومية في محافظة أبين جنوب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" أن حملة قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات على منطقة عويمران بمديرية مودية شرق أبين، أسفر عن مقتل 7 من "القاعدة" وإصابة أربعة آخرين، في حين سقط أربعة جنود جرحى في المواجهات التي استمرت أكثر من 6 ساعات.

وأضاف أن طيران ومروحيات التحالف شنت غارات على مواقع لعناصر "القاعدة" في المديرية.

في سياق آخر، أصيب ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني بكمين نصبه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" في مديرية المحفد شمال شرقي أبين.