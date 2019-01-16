بعد إقالة تركي آل الشيخ... أول تصريحات لرئيس هيئة الرياضة السعودية

تحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، لأول مرة بعد توليه منصبه خلفا لتركي آل الشيخ.

وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن "البرنامج التعلیمي للقیم الأولمبیة سیستھدف أكثر من 60 ألف طالب وألف معلم في المملكة خلال المرحلة المقبلة".

ويقام برنامج القيم الأولمبية لأول مرة في السعودية، حسب صحيفة المدينة السعودية.

سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يلتقي برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جدة.

اطلع سموه خلال اللقاء على تقارير الأندية وأبرز العوائق التي تواجهها مع وضع الحلول المناسبة وبما يسهم في تطوير الأندية السعودية في كافة الجوانب. pic.twitter.com/HlafzMdlt5 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 15, 2019

واعتبر رئيس الهيئة أن المدارس السعودية هي النواة الأولى للمواهب الرياضية، مؤكدا على "دعم القیادة الرشیدة لدفع عجلة الریاضة السعودیة بما یتوافق مع رؤیة المملكة 2030.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، متضمنا إعفاء المستشار تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة، مع تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه في المملكة.

وعين الأمير عبد العزيز تركي الفيصل رئيسا للهيئة ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.